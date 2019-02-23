В Тернополе сожгли дорогой джип

Неизвестные подожгли автомобиль марки Infiniti FX35

Фото: Нацполиция

В Тернополе сожгли дорогой джип //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/032/302/5c7032302f398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/032/302/5c7032302f398.jpg 2019-02-23T06:30:00+02:00 Запад Неизвестные подожгли автомобиль марки Infiniti FX35

В Тернополе ночью горел автомобиль. Пожар произошел на улице Кулиша 22 февраля, около 1:20. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, пожарные и кинологи.



По предварительной информации, причиной возгорания стал умышленный поджог. С места происшествия оперативники изъяли пластиковую 5-литровую бутылку с остатками вещества.



"Неизвестные подожгли автомобиль марки Infiniti FX35, которая была припаркованной во дворе дома. Рядом с горящей иномаркой находились и другие транспортные средства. В какой-то момент пламя перекинулось на соседнее авто, но владелец вовремя это заметил и отогнал машину", – сообщают в полиции.

Пожар потушили, но Infiniti ремонту уже не подлежит. Событие внесено в единый реестр досудебных расследований по статье 194 часть 2 УК – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Продолжается следствие.

Ранее мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме єтого, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

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