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В Тернополе таксисты пообещали ночью возить медиков бесплатно

26 марта, 03:09

Руслан Ровик

Предложение о бесплатном проезде врачей выдвинули сами перевозчики

Городские службы такси в Тернополе пообещали, что в ночное время будут возить врачей бесплатно из-за распространения коронавируса.

Как сообщили в мэрии, с инициативой выступили сами фирмы такси, и никаких компенсаций за это они получать не будут.

"Лечебные учреждения Тернополя переведены на усиленный режим работы в связи с регистрацией новых случаев коронавирусной инфекции в области. Из-за приостановки движения общественного транспорта, медицинские работники Тернополя в ночное время могут воспользоваться услугами такси бесплатно", - говорится в сообщении.

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При этом медикам рекомендовали, чтобы быстрее добраться до пункта назначения, предварительно позвонить в мэрию по телефону 15-80, где их зарегистрируют и направят машину.

Отмечается, что услугой такси работники медицинских учреждений могут воспользоваться только с 21:00 до 08:00.

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Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине было официально подтверждено 113 случаев коронавируса, четыре человека умерли.

В связи с увеличением случаев инфицирования COVID-19 Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Одновременно с введением режима ЧС в Украине до 24 апреля продлили карантин.

Это значит, что еще минимум месяц в Украине будут запрещены междугородние пассажирские перевозки, жестко ограничена работа транспорта в городах, закрыты торгово-развлекательные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Рекомендации о том, как пережить карантин – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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такси Тернополь медики врачи таксисты коронавирус

Источник: Сегодня

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