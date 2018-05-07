В Тернополе установили гастрономический рекорд: лучшие повара города сварили более полутора тысяч литров традиционного польского блюда – журека. Блюдо готовили почти целый день, а на подготовку к событию ушла целая неделя.

Для рекордного котла потребовалась специальная закваска, 50 литров бульона, почти 200 кг картошки, столько же лука, а еще – колбаса, вареные яйца и зелень. По подсчетам организаторов, этого супа хватило бы, чтобы накормить пять тысяч человек.

"Вкус – будто хлеб с укропом и кашей намазать и положить на него колбасу и сверху лук", – поделился впечатлениями гость кулинарного фестиваля Александр Святый.

В свою очередь, один из участников действа, шеф-повар Виталий Гурилевич рассказал о рецепте приготовления польского супа и раскрыл некоторые секреты.

"Секрет в том, чтобы сделать именно эту закваску, "жур". Она должна от трех до шести дней бродить. Если вы готовите в домашних условиях – то можно взять просто пшеничную муку, развести ее с бульоном мясным, и уже перед самым приготовлением добавить в сам журек. Журек должен быть пюреподобной консистенции", – сообщил он.

Напомним, ранее мы писали об украинском поваре, который оказался лучшим автором португальского десерта в Лиссабоне. У Виталия Варавы пирожное "Паштел-де-ната" заказывают даже местные рестораны, а в его кафе обычно нет свободных мест.

Также мы рассказывали о том, как повара создают сало со вкусом шоколада и мороженое из борща, используя технологии из физики и химии, которые дали толчок модному кулинарному течению "молекулярная кухня".