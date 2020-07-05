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В Тернополе вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду: что известно

5 июля, 15:17

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Опасную инфекцию подхватили воспитанники сада

В Тернополе, где совсем недавно ужесточили карантин, одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции стал детский сад №6. Тут COVID-19 подтвердили у пяти воспитанников, сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

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В связи со сложившейся ситуацией садик решили закрыть на карантин.

"Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, учебное заведение закрывают на 14-дневный карантинный период (самоизоляция контактных и медицинское наблюдение за ними)", – говорится в сообщении.

Когда работа садика будет возобновлена, еще неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что в Донецкой области сотрудница детского сада, которая находилась на больничном с пневмонией, вышла на работу, несмотря на болезнь. Позже она получила положительные результаты теста на коронавирус.

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Напомним, что по состоянию на 5 июля коронавирус за сутки диагностировали у 823 украинцев.

Кроме того, смотрите сюжет о новой вспышке коронавирусной инфекции в Испании:

Новая вспышка коронавируса в Испании: як живет страна в условияхх пандемии

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Тернополь детский сад карантин закрытие вспышка коронавирус тернопольская область

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