В Тернополе вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду: что известно

В Тернополе, где совсем недавно ужесточили карантин, одним из очагов вспышки коронавирусной инфекции стал детский сад №6. Тут COVID-19 подтвердили у пяти воспитанников, сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
В связи со сложившейся ситуацией садик решили закрыть на карантин.
"Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, учебное заведение закрывают на 14-дневный карантинный период (самоизоляция контактных и медицинское наблюдение за ними)", – говорится в сообщении.
Когда работа садика будет возобновлена, еще неизвестно.
Ранее мы рассказывали, что в Донецкой области сотрудница детского сада, которая находилась на больничном с пневмонией, вышла на работу, несмотря на болезнь. Позже она получила положительные результаты теста на коронавирус.
Напомним, что по состоянию на 5 июля коронавирус за сутки диагностировали у 823 украинцев.
Кроме того, смотрите сюжет о новой вспышке коронавирусной инфекции в Испании:
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