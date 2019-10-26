В Тернополе за местными поджигателями будут "охотиться" с дрона

В Тернополе на любителей сжигать сухую траву и листья теперь будут охотиться с помощью квадрокоптера.

Вредный дым от сжигания листвы и травы постоянно раздражает горожан, и потому было решено следить за нарушителями с воздуха в режиме реального времени. Нарушителям грозит штраф – от 170 до 340 гривен.

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Напомним, пока в Киеве выясняют причины смога и неприятного запаха на Левом берегу, жители окрестностей столицы заявляют об экологической катастрофе. Так, в считаных километрах от Киева работает "завод", который сжигает шины, добывая "легкую нефть". Едкий дым люди чувствуют даже в нескольких километрах от опасного производства, а по соседству с "заводом" пасутся коровы с молочной фермы и растут овощи в теплицах. И такой "нефтяной завод" в столичном регионе – далеко не единственный. "Сегодня" выяснили подробности экологического скандала.

Люди в Киеве уже несколько дней подряд жалуются, что невозможно дышать, и практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50.

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