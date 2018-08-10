В Тернополе задержали "богатого" наркоторговца

11 тыс. евро, 12 тыс. долларов 45 тыс. гривен изъяли правоохранители Тернополя во время проведения санкционированного обыска. Мужчину подозревают в торговле запрещенными психотропными веществами, а именно – метамфетамином.

"В поле зрения правоохранителей 35-летний подозреваемый попал несколько месяцев назад. Во время одной из оперативных закупок злоумышленника поймали с поличным. Работники полиции обратились с ходатайством в суд об аресте мужчины. Сейчас он находится в следственном изоляторе", – сообщают в полиции.

Как оказалось, подозреваемый уже фигурировал в уголовных производствах за аналогичные преступления, а также был участником ДТП. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, недавно в Мукачево на Закарпатье со стрельбой задержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление требованиям полицейских.

Также мы писали, что в Украине хотят стоит декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления, о чем рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.