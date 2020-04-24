В Тернопольской области – более 500 больных COVID-19: где зафиксировали вспышки

Вылечить от опасного недуга в регионе удалось 45 человек

В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 532 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 33 новые случая, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Плюс 33 больных COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 09:00 24 апреля. В общем в области 532 случая", – говорится в сообщении.

Итак, случаи заражения были обнаружены:

Монастырисский район – 170 человек

Кременецкий район – 80 человек

Шумский район – 66 человек

Бучацкий район – 58 человек

Тернополь – 37 человек

Залещицкий район – 30 человек

Чертковский район – 25 человек

Козовский район – 23 человека

Борщевский район – 12 человек

Теребовлянский район – 6 человек

Пидгаецкий район – 5 человек

Тернопольский район – 5 человек

Гусятинский район – 5 человек

Збаражский район – 3 человека

Бережанский район – 2 человека

Зборовский район – 2 человека

Лановецкий район – 2 человек

Подволочиский район – 1 человек

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В области коронавирус уже успел унесли жизни семи людей. 45 пациентов удалось вылечить. Итак, люди выздоровели в:

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Монастырисский район – 30 пациентов

Тернополь – 5 пациентов

Залищицкий район – 3 пациента

Кременецкий район – 3 пациента

Козовский район – 1 пациент

Зборовский район -1 пациент

Тернопольский район – 1 пациент

Бережанский район – 1 пациент

Ранее мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.

Как "инфицируется" коронавирусом одежда, – смотрите в сюжете:

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