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В Тернопольской области – более 500 больных COVID-19: где зафиксировали вспышки

24 апреля, 10:57

Тина Наринецкая

Вылечить от опасного недуга в регионе удалось 45 человек

В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 532 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 33 новые случая, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Плюс 33 больных COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 09:00 24 апреля. В общем в области 532 случая", – говорится в сообщении.

Итак, случаи заражения были обнаружены:

  • Монастырисский район – 170 человек
  • Кременецкий район – 80 человек
  • Шумский район – 66 человек
  • Бучацкий район – 58 человек
  • Тернополь – 37 человек
  • Залещицкий район – 30 человек
  • Чертковский район – 25 человек
  • Козовский район – 23 человека
  • Борщевский район – 12 человек
  • Теребовлянский район – 6 человек
  • Пидгаецкий район – 5 человек
  • Тернопольский район – 5 человек
  • Гусятинский район – 5 человек
  • Збаражский район – 3 человека
  • Бережанский район – 2 человека
  • Зборовский район – 2 человека
  • Лановецкий район – 2 человек
  • Подволочиский район – 1 человек

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В области коронавирус уже успел унесли жизни семи людей. 45 пациентов удалось вылечить. Итак, люди выздоровели в:

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  • Монастырисский район – 30 пациентов
  • Тернополь – 5 пациентов
  • Залищицкий район – 3 пациента
  • Кременецкий район – 3 пациента
  • Козовский район – 1 пациент
  • Зборовский район -1 пациент
  • Тернопольский район – 1 пациент
  • Бережанский район – 1 пациент

Ранее мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.

Как "инфицируется" коронавирусом одежда, – смотрите в сюжете:

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