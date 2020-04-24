В Тернопольской области – более 500 больных COVID-19: где зафиксировали вспышки

В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 532 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 33 новые случая, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Плюс 33 больных COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 09:00 24 апреля. В общем в области 532 случая", – говорится в сообщении.
Итак, случаи заражения были обнаружены:
- Монастырисский район – 170 человек
- Кременецкий район – 80 человек
- Шумский район – 66 человек
- Бучацкий район – 58 человек
- Тернополь – 37 человек
- Залещицкий район – 30 человек
- Чертковский район – 25 человек
- Козовский район – 23 человека
- Борщевский район – 12 человек
- Теребовлянский район – 6 человек
- Пидгаецкий район – 5 человек
- Тернопольский район – 5 человек
- Гусятинский район – 5 человек
- Збаражский район – 3 человека
- Бережанский район – 2 человека
- Зборовский район – 2 человека
- Лановецкий район – 2 человек
- Подволочиский район – 1 человек
В области коронавирус уже успел унесли жизни семи людей. 45 пациентов удалось вылечить. Итак, люди выздоровели в:
- Монастырисский район – 30 пациентов
- Тернополь – 5 пациентов
- Залищицкий район – 3 пациента
- Кременецкий район – 3 пациента
- Козовский район – 1 пациент
- Зборовский район -1 пациент
- Тернопольский район – 1 пациент
- Бережанский район – 1 пациент
Ранее мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.
Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.
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