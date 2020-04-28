В Тернопольской области – более 660 больных COVID-19: где обнаружили новые случаи (карта)

Эпидемия коронавируса продолжает охватывать Тернопольскую область – число заболевших COVID-19 тут возросло до 664. Об этом рассказали в местном лабораторном центре МОЗ.
"По состоянию на 28 апреля в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 664 случаях диагноз лабораторно подтвержден", – говорится в сообщении.
Коронавирусом в области заразились 624 взрослых и 40 детей. Для 12 человек болезнь закончилась летально. Также есть и хорошие новости – вылечить от COVID-19 удалось 74 человек:
- Монастыриский район – 53 пациентов
- Тернополь – 6 пациентов
- Залещицкий район – 5 пациентов
- Казовский район – 3 пациента
- Кременецкий район – 3 пациента
- Тернопольский район – 1 пациент
- Зборовский район – 1 пациент
- Бережанский район – 1 пациент
- Бучацкий район – 1 пациент
Только за последние сутки в Тернопольской области официально подтвердили 52 новых случая заражения вирусом. Их обнаружили в:
Тернополь (3 человека)
Залещицкий район (3 человека)
- г. Залещики – 2
- с. Бедриковцы – 1
Збаражский район (1 человек)
- г. Збараж – 1
Лановецкий район (3 человека):
- г. Лановцы – 2
- с. Грибова – 1
Теребовлянский район (1 человек)
- г. Теребовля – 1
Кременецкий район (37 человек)
- г. Почаев – 33
- с. Лосятин – 2
- с. Новый Кокорев – 1
- с. Старый Почаев – 1
Чертковский район (2 человека)
- г. Чертков – 2
Шумский район (2 человека)
- г. Шумск – 1
- с. Потуторов – 1
Ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области принимают нестандартные решения в борьбе с COVID-19.
Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 9410 человек.
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