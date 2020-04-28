В Тернопольской области – более 660 больных COVID-19: где обнаружили новые случаи (карта)

Коронавирус в регионе обнаружили у 40 детей

Эпидемия коронавируса продолжает охватывать Тернопольскую область – число заболевших COVID-19 тут возросло до 664. Об этом рассказали в местном лабораторном центре МОЗ.

"По состоянию на 28 апреля в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 664 случаях диагноз лабораторно подтвержден", – говорится в сообщении.

Коронавирусом в области заразились 624 взрослых и 40 детей. Для 12 человек болезнь закончилась летально. Также есть и хорошие новости – вылечить от COVID-19 удалось 74 человек:

Монастыриский район – 53 пациентов

Тернополь – 6 пациентов

Залещицкий район – 5 пациентов

Казовский район – 3 пациента

Кременецкий район – 3 пациента

Тернопольский район – 1 пациент

Зборовский район – 1 пациент

Бережанский район – 1 пациент

Бучацкий район – 1 пациент

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Только за последние сутки в Тернопольской области официально подтвердили 52 новых случая заражения вирусом. Их обнаружили в:

Тернополь (3 человека)

Залещицкий район (3 человека)

г. Залещики – 2

с. Бедриковцы – 1

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Збаражский район (1 человек)

г. Збараж – 1

Лановецкий район (3 человека):

г. Лановцы – 2

с. Грибова – 1

Теребовлянский район (1 человек)

г. Теребовля – 1

Кременецкий район (37 человек)

г. Почаев – 33

с. Лосятин – 2

с. Новый Кокорев – 1

с. Старый Почаев – 1

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Чертковский район (2 человека)

г. Чертков – 2

Шумский район (2 человека)

г. Шумск – 1

с. Потуторов – 1

Ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области принимают нестандартные решения в борьбе с COVID-19.

Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 9410 человек.

Как "инфицируется" коронавирусом одежда – смотрите в сюжете:

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