В Тернопольской области на людей упала стена: мужчина погиб на месте

Иллюстрация. Фото из открытых источников

В Тернопольской области на территории колхозного предприятия рухнула часть стены. Под завалами оказался мужчина – он погиб на месте. Трагический случай произошел в Залищицком районе около 13:00 22 января.

Все подробности рассказали в пресс-службе местной полиции. Выяснилось, что двое мужчин зашли в складское помещение колгоза. Накануне там ремонтировали крышу и ее часть сняли. Одна из стен не была закреплена и в какой-то момент упала.

Часть стены рухнула на мужчин. Один из них успел отскочить, а другому это не удалось. На 31-летнего жителя Ивано-Франковской области свалились несколько тонн кирпича. Люди вытащили мужчину из-под завалов, но спасти его не удалось.

Сейчас полицейские выясняют, работал ли погибший на территории частного предприятия.

Напомним, ранее масштабное обрушение произошло в Дрогобыче: там рухнула часть жилого дома, под обломками погибли восемь человек.

Жертвами трагедии стала почти целая семья: 64-летняя бабушка, ее 21-летняя внучка и пятилетний внук, а также две их соседки преклонного возраста и 42-летний сосед.

Ранее мы сообщали, что Дрогобычский районный суд определил в виде меры пресечения домашний арест на 60 суток двоим сотрудникам коммунального предприятия, которые были задержаны после обвала дома в Дрогобыче.

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