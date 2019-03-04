В Тернопольской области на руках у медиков умер ребенок

Четырехлетнего мальчика нашли в реке, около двух часов он провел в воде

Фото: dnepr24.com.ua

В Тернопольской области на руках у медиков умер ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d21/a84/5c7d21a84fb7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d21/a84/5c7d21a84fb7a.jpg 2019-03-04T14:30:00+02:00 Запад Четырехлетнего мальчика нашли в реке, около двух часов он провел в воде

В селе Смыковцы Тернопольского района на руках у медиков умер 4-летний мальчик, которого нашли в реке.

"В воскресенье, 3 марта, около 19:00, к спасателям поступила информация, что на территории садового общества "Подснежник" пропал мальчик. На место немедленно прибыли кинологи, были задействованы 32 спасателя, 35 полицейских и около 20 человек из числа местного населения", – сообщают в ГСЧС.

Около 21:05 патрульные обнаружили ребенка в реке, без сознания. Спасатели совместно с работниками скорой медицинской помощи, в течение 30 минут проводили реанимационные мероприятия. К сожалению жизнь мальчика, который, спасти не удалось.

Ранее в Луцке пропал 12-летний мальчик. Как сообщили товарищи пропавшего, во время прогулки они решили проверить лед на прочность, вышли на замерзшую часть реки, но подросток неожиданно провалился и исчез под водой.

Также сообщалось, что в Черкасской области на территории дендропарка "Софиевка" в Умани погиб 12-летний мальчик: трагедия произошла на закрытой и неработающей канатной дороге, куда пробрались двое подростков.

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