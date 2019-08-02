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На тернопольской трассе напали на путешествующих: избили, травили газом и таранили машину

Сегодня, 20:30

Задержанными оказались двое жителей райцентра Борщев, которые не могут объяснить свое поведение

/ Фото: ubackground.com

На тернопольской трассе напали на путешествующих: избили, травили газом и таранили машину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Задержанными оказались двое жителей райцентра Борщев, которые не могут объяснить свое поведение

В ночь с 31 июля на 1 августа на дороге в селе Крывче Борщевского района Тернопольской области машину, в которой ехали четверо взрослых и ребенок вдруг стали преследовать неизвестные на иномарке. Об этом сообщают в полиции.

Когда на требование остановиться жители Прикарпатья не отреагировали, злоумышленник, сидевший за рулем Mazda, пошел на таран. Удар был не сильным, но дальше двигаться путешественники не смогли – их машину отбросило с проезжей части на обочину. Преследователи бросились к заблокированной машинt, стали силой открывать дверцу, затем разбили боковое окно со стороны водителя и начали бить, кто попал под руку. В какой-то момент один из злоумышленников распылил в салоне неизвестное вещество. Пострадавшие вынуждены были выйти из автомобиля, тем более, что ребенок, которого они везли на оздоровление в Одессу, имеет проблемы с дыханием.

Как признаются пострадавшие, от шока и страха, они не знали, что будет дальше. И вдруг нападавшие отступили. Сели в свой автомобиль и отправились восвояси. Той же ночью полицейские задержали двух активных участников нападения. По предварительным данным, с ними был еще один парень, но участия в избиении людей этот не брал. Задержанные – 34-летний и 24-летний жители райцентра Борщев. Старший из нападавших был судим за хулиганство, младший тоже попадал в поле зрения правоохранителей. На момент совершения преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленники не дают никаких показаний, поэтому установить истинный мотив хулиганского нападения пока невозможно. Обоим нападавшим объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 УК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Семья пострадавших после оказания медицинской помощи и проведения всех необходимых следственных действий двинулась к месту отдыха в Одессу.

Ранее в Хмельницкой области задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

А во Львове блокировали деятельность этнической организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у местных предпринимателей.

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газ нападение Тернополь Прикарпатье

Источник: Сегодня

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