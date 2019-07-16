В Тернопольской области ограбили церковь
Воры украли посеребренную икону Почаевской Божьей Матери
В Тернопольской области неизвестные проникли в храм Преображения Господня и выкрали посеребренную икону Почаевской Божьей Матери. Инцидент произошел в селе Гнездичное Збаражского района.
"По словам священника, вечером храм был закрыт, а утром, придя на богослужение, он заметил, что внутри все перевернуто. Скорее всего, воры искали какие-то ценности", – сообщают в полиции.
Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, обследовала храм и выяснила, что воры проникли внутрь, отвесив металлопластиковое окно. Из церкви исчезла икона. Сейчас устанавливается ее историческая ценность.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно части 3 статьи 185 УК. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, недавно ограбили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Перекоринцы Винницкой области.
Также сообщалось, что священнослужитель одного из соборов в городе Ровно обходил территорию храма и внезапно слышал подозрительные звуки. На место происшествия дьякон сразу вызвал полицейских. Оказалось, что 34-летний уроженец Хмельницкой области по окончании богослужения спрятался в соборе. Потом злоумышленник разбил четыре ящика для пожертвований, откуда выбирал только крупные купюры, на общую сумму 7200 гривен.
Ранее в сети появилось видео, как мужчина похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, что в Тернополе, но перед кражей трижды перекрестился.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Тернопольской области ограбили церковь". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жуткое ДТП в Тернопольской области: молодые люди вылетали из салона авто
В момент аварии в машине находились шесть человек, 17-летняя девушка погибла
Под Киевом разбойники в масках вынесли из дома пенсионеров крупную сумму денег
Пожилым супругам угрожали физической расправой