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В Тернопольской области ограбили церковь

16 июля, 06:30

Воры украли посеребренную икону Почаевской Божьей Матери

Фото: Нацполиция

В Тернопольской области неизвестные проникли в храм Преображения Господня и выкрали посеребренную икону Почаевской Божьей Матери. Инцидент произошел в селе Гнездичное Збаражского района.

"По словам священника, вечером храм был закрыт, а утром, придя на богослужение, он заметил, что внутри все перевернуто. Скорее всего, воры искали какие-то ценности", – сообщают в полиции.

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, обследовала храм и выяснила, что воры проникли внутрь, отвесив металлопластиковое окно. Из церкви исчезла икона. Сейчас устанавливается ее историческая ценность.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно части 3 статьи 185 УК. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, недавно ограбили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Перекоринцы Винницкой области.

Также сообщалось, что священнослужитель одного из соборов в городе Ровно обходил территорию храма и внезапно слышал  подозрительные звуки. На место происшествия дьякон сразу вызвал полицейских. Оказалось, что 34-летний уроженец Хмельницкой области по окончании богослужения спрятался в соборе. Потом злоумышленник разбил четыре ящика для пожертвований, откуда выбирал только крупные купюры, на общую сумму 7200 гривен.

Ранее в сети появилось видео, как мужчина похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, что в Тернополе, но перед кражей трижды перекрестился.

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Тег церковь, ограбление, Тернополь, воры

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