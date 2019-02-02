Полиция Ровно задержала "привередливого" церковного грабителя

"Гастролер" из Хмельницкой области "побрезговал" мелкими деньгами, выбирая исключительно купюры крупного достоинства

Полиция Ровно задержала "привередливого" церковного грабителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5f3/574/5c55f357484e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5f3/574/5c55f357484e5.jpg 2019-02-02T21:46:09+02:00 Украина "Гастролер" из Хмельницкой области "побрезговал" мелкими деньгами, выбирая исключительно купюры крупного достоинства

В пятницу вечером, 1 февраля, священнослужитель одного из соборов г. Ровно обходил территорию храма, когда услышал изнутри церкви подозрительные звуки. На место происшествия дьякон сразу вызвал полицейских. Об этом сообщает полиции области.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место происшествия установила, что 34-летний уроженец Хмельницкой области по окончании богослужения спрятался в соборе. Потом злоумышленник разбил четыре ящика для пожертвований, откуда выбирал только крупные купюры, на общую сумму 7200 гривен.

Когда же мужчина пытался выбить одну из закрытых дверей, звуки услышал священник, который обходил территорию.

Вор был задержан в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении кражи и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также выяснилось, что уроженец Хмельницкой области ранее привлекался к уголовной ответственности за уголовные преступления, совершенные на территории других областей. Кроме того, разыскивается за совершение преступлений на Тернопольщине.

Напомним, в селе Терновая в Чугуевском районе Харьковской области мужчина ограбил церковь. Преступнику грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Черкассах мужчина, убегая от полиции, застрял между двумя этажами в вентиляционной шахте.

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