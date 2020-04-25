В Тернопольской области растет число больных COVID-19: где обнаружили вспышки (карта)

В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 565 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 33 новых случая, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Плюс 33 больных COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 09:00 25 апреля. В общем в области 565 случаев", – говорится в сообщении.
Восемь зараженных в области скончались. Вылечить от COVID-19 удалось 55 человек. Итак, больные были обнаружены:
- Монастырисский район – 174 человека
- Кременецкий район – 83 человека
- Шумской район – 66 человек
- Бучацкий район – 58 человек
- Тернополь – 41 человек
- Залещицкий район – 38 человек
- Чертковский район – 34 человека
- Козовский район – 23 человека
- Борщевский район – 12 человек
- Збаражский район – 7 человек
- Теребовлянский район – 6 человек
- Тернопольский район – 6 человек
- Пидгаецкий район – 5 человек
- Гусятинский район – 5 человек
- Бережанский район – 2 человека
- Зборовский район – 2 человека
- Лановецкий район – 2 человека
- Подволочиский район – 1 человек
Что касается выздоровевших, то они были обнаружены в:
- Монастырисский район – 37 пациентов
- Тернополь – 5 пациентов
- Залещицкий район – 5 пациентов
- Кременецкий район – 3 пациента
- Козовский район – 2 пациента
- Зборовский район – 1 пациент
- Тернопольский район – 1 пациент
- Бережанский район – 1 пациент
Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 8 125 человек. За сутки в стране зафиксировали 478 новых больных.
Также мы рассказывали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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