В Тернопольской области растет число больных COVID-19: где обнаружили вспышки (карта)

За последние сутки в регионе обнаружили 33 новых случая

В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 565 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 33 новых случая, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Плюс 33 больных COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 09:00 25 апреля. В общем в области 565 случаев", – говорится в сообщении.

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Восемь зараженных в области скончались. Вылечить от COVID-19 удалось 55 человек. Итак, больные были обнаружены:

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Монастырисский район – 174 человека

Кременецкий район – 83 человека

Шумской район – 66 человек

Бучацкий район – 58 человек

Тернополь – 41 человек

Залещицкий район – 38 человек

Чертковский район – 34 человека

Козовский район – 23 человека

Борщевский район – 12 человек

Збаражский район – 7 человек

Теребовлянский район – 6 человек

Тернопольский район – 6 человек

Пидгаецкий район – 5 человек

Гусятинский район – 5 человек

Бережанский район – 2 человека

Зборовский район – 2 человека

Лановецкий район – 2 человека

Подволочиский район – 1 человек

Что касается выздоровевших, то они были обнаружены в:

Монастырисский район – 37 пациентов

Тернополь – 5 пациентов

Залещицкий район – 5 пациентов

Кременецкий район – 3 пациента

Козовский район – 2 пациента

Зборовский район – 1 пациент

Тернопольский район – 1 пациент

Бережанский район – 1 пациент

Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 8 125 человек. За сутки в стране зафиксировали 478 новых больных.

Также мы рассказывали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.

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