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В Тернопольской области растет число больных COVID-19: где обнаружили вспышки (карта)

25 апреля, 12:10

Тина Наринецкая

За последние сутки в регионе обнаружили 33 новых случая

В Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 565 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 33 новых случая, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Плюс 33 больных COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 09:00 25 апреля. В общем в области 565 случаев", – говорится в сообщении.

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Восемь зараженных в области скончались. Вылечить от COVID-19 удалось 55 человек. Итак, больные были обнаружены:

В тренде
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  • Монастырисский район – 174 человека
  • Кременецкий район – 83 человека
  • Шумской район – 66 человек
  • Бучацкий район – 58 человек
  • Тернополь – 41 человек
  • Залещицкий район – 38 человек
  • Чертковский район – 34 человека
  • Козовский район – 23 человека
  • Борщевский район – 12 человек
  • Збаражский район – 7 человек
  • Теребовлянский район – 6 человек
  • Тернопольский район – 6 человек
  • Пидгаецкий район – 5 человек
  • Гусятинский район – 5 человек
  • Бережанский район – 2 человека
  • Зборовский район – 2 человека
  • Лановецкий район – 2 человека
  • Подволочиский район – 1 человек

Что касается выздоровевших, то они были обнаружены в:

  • Монастырисский район – 37 пациентов
  • Тернополь – 5 пациентов
  • Залещицкий район – 5 пациентов
  • Кременецкий район – 3 пациента
  • Козовский район – 2 пациента
  • Зборовский район – 1 пациент
  • Тернопольский район – 1 пациент
  • Бережанский район – 1 пациент

Напомним, на данный момент в Украине коронавирусом заразились 8 125 человек. За сутки в стране зафиксировали 478 новых больных.

Также мы рассказывали, что в Украине карантин продлили до 11 мая.

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Тернополь карта инфекция заражение коронавирус тернопольская область

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