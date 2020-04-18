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В Тернопольской области снова возросло число зараженных: где их больше всего

18 апреля, 12:38

Тина Наринецкая

За последние сутки в регионе обнаружили 13 новых случаев COVID-19

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 366 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 13 новых случаев, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Плюс 13 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 10:00 18 апреля. В общем в области 366 больных", – говорится в сообщении.

Итак, случаи заражения были зафиксированы:

  • 161- жители Монастырского района (2 – летальных)
  • 31 – жители Шумского района
  • 29 – жители Залещицкого района (2 летальных)
  • 27 – жители города Тернополя
  • 25 – жители Бучацкого района
  • 25 – жители Кременецкого района
  • 22 – жители Чертковского района
  • 21 – жители Козовского района (1 – летальный)
  • 6 – жители Борщевского района
  • 5 – жители Пидгаецкого района
  • 4 – жители Тернопольского района
  • 4 – жители Гусятинского района
  • 3 – жители Теребовлянского района
  • 1 – житель Бережанского района
  • 1 – житель Зборовского района
  • 1 – житель Збаражского района

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От коронавируса в области удалось вылечить 31 человека. Выздоровели люди в:

  • Монастирисский район – 24 человека
  • Залищицький район – 3 человека
  • Кременецький район – 2 человека
  • Тернопольский район – 1 человек
  • Тернополь – 1 человек

Напомним, на данный момент в Украине коронавирус подтвердили у 5106 человек. За сутки в стране зафиксировали 444 новых случая заражения.

Кроме того, ученые дали новый прогноз пика смертности от коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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