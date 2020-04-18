В Тернопольской области снова возросло число зараженных: где их больше всего

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 366 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 13 новых случаев, сообщили в местном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Плюс 13 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 10:00 18 апреля. В общем в области 366 больных", – говорится в сообщении.
Итак, случаи заражения были зафиксированы:
- 161- жители Монастырского района (2 – летальных)
- 31 – жители Шумского района
- 29 – жители Залещицкого района (2 летальных)
- 27 – жители города Тернополя
- 25 – жители Бучацкого района
- 25 – жители Кременецкого района
- 22 – жители Чертковского района
- 21 – жители Козовского района (1 – летальный)
- 6 – жители Борщевского района
- 5 – жители Пидгаецкого района
- 4 – жители Тернопольского района
- 4 – жители Гусятинского района
- 3 – жители Теребовлянского района
- 1 – житель Бережанского района
- 1 – житель Зборовского района
- 1 – житель Збаражского района
От коронавируса в области удалось вылечить 31 человека. Выздоровели люди в:
- Монастирисский район – 24 человека
- Залищицький район – 3 человека
- Кременецький район – 2 человека
- Тернопольский район – 1 человек
- Тернополь – 1 человек
Напомним, на данный момент в Украине коронавирус подтвердили у 5106 человек. За сутки в стране зафиксировали 444 новых случая заражения.
Кроме того, ученые дали новый прогноз пика смертности от коронавируса в Украине.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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