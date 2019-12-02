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В Тернопольской области столкнулись две легковушки: один погибший, пятеро раненых

2 декабря, 15:17

Пострадавшие с травмами попали в больницу

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Фото: ГУНП в Тернопольской области

В селе Кривое Тернопольской области не разминулись легковушки Geely и ВАЗ. В ДТП погиб один из водителей.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, авария произошла сегодня, 2 декабря, около 11:00. Причиной ДТП в полиции назвали выезд на полосу встречного движения одной из машин. Кто нарушил, пока еще не выяснили.

В результате аварии погиб водитель ВАЗа. В Geely ехали супруги и женщина, которая подсела по дороге в селе Зарубинцы. В другом транспортном средстве кроме водителя было двое пассажиров. Пятерых людей с обеих машин госпитализировали в больницу.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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ДТП погибшие столкновение легковушки пострадавшие тернопольская область

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