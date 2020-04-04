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В Тернопольской области установили 10 дополнительных карантинных постов

4 апреля, 17:40

Татьяна Очеретяна

Полицейские будут проводить с гражданами разъяснительные работы

В Тернопольской области по решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с коронавирусом установлен особый режим въезда и выезда. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"С 4-го апреля дополнительно на въездах в область выставили 10 карантинных постов. Сотрудники полиции будут проводить с водителями и пассажирами профилактически разъяснительную работу о важности соблюдения карантина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что цель таких мероприятий – обеспечить надлежащий уровень карантинных и санитарно-противоэпидемических мероприятий и предотвратить распространение коронавирусной инфекции в области.

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Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме и призывают граждан соблюдать карантин.

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По состоянию на 10:00 4 апреля в Тернопольской области зафиксировано 135 случаев (из них 2 летальных) заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее на блокпостах Прикарпатья медики обнаружили симптомы коронавируса у 28 человек.

Кроме того, Кабинет министров поручил установить контрольные пункты между всеми областями на время карантина в Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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