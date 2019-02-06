В Тернопольской области при пожаре погибли мать и сын
Предполагаемая причина происшествия - неосторожность при курении
В селе Руська Гута Шумского района Тернопольской области, в комнате жилого дома, произошел пожар, вследствие которого погибли два человека.
"На месте происшествия было обнаружено тело хозяйки дома, 1942 год рождения, и ее 46-летнего сына. Предполагаемая причина происшествия – неосторожность при курении", – сообщают В ГСЧС.
Пожарно-спасательные подразделения на место происшествия не привлекались.
Напомним, что с начала 2019 в Тернопольской области в результате пожаров погибли 5 человек. В 2018 г. на пожарах погибло 48 человек. Большинство случаев гибели вызваны именно человеческой оплошностью и несоблюдением правил пожарной безопасности.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Тернопольской области при пожаре погибли мать и сын". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Тернополя сгорел троллейбус
Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электросети