В Тернопольской области при пожаре погибли мать и сын

Предполагаемая причина происшествия - неосторожность при курении

В Тернопольской области при пожаре погибли мать и сын //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b13/4f1/5c5b134f1ec37.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b13/4f1/5c5b134f1ec37.jpg 2019-02-06T19:05:00+02:00 Запад Предполагаемая причина происшествия - неосторожность при курении

В селе Руська Гута Шумского района Тернопольской области, в комнате жилого дома, произошел пожар, вследствие которого погибли два человека.

"На месте происшествия было обнаружено тело хозяйки дома, 1942 год рождения, и ее 46-летнего сына. Предполагаемая причина происшествия – неосторожность при курении", – сообщают В ГСЧС.

Пожарно-спасательные подразделения на место происшествия не привлекались.

Напомним, что с начала 2019 в Тернопольской области в результате пожаров погибли 5 человек. В 2018 г. на пожарах погибло 48 человек. Большинство случаев гибели вызваны именно человеческой оплошностью и несоблюдением правил пожарной безопасности.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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