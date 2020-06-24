В Тернопольской области вода перелилась через дамбу: местных жителей отселяют

В Тернопольской области из-за непогоды на реке Днестр произошел перелив через дамбу. Проводится частичное отселение жителей трех сел Монастырисского района. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В связи с переливом через дамбу подтоплены сельскохозяйственные угодья. Существует угроза подтопления сел Устье-Зеленое и Лука.

"В настоящее время проводится частичное отселение жителей с. Устье-Зеленое (103 чел.) и с. Лука (51 чел.)", – сообщили в ГСЧС.

Также из-за поднятия воды подтопленными оказались угодья в селе Коропец. Оттуда сейчас отселяют 100 жителей.

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Ранее мы сообщали, что из-за сильных дождей в Украине затопило почти две сотни населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на западные регионы. Ливни привели к паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль, который из-за паводков отправился в Ивано-Франковскую область, показал, как выглядит пострадавшая от непогоды территория с высоты.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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