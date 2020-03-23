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В Тернопольскую область привезли тесты на коронавирус: что известно на данный момент

23 марта, 13:51

Тина Наринецкая

Пока что в области обнаружили только одного зараженного

Тернополь закупил тест-системы и экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса. Их приобрели за счет городского бюджета, сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Как выяснилось, первые тест-системы немецкого производства город получил еще 13 марта. Их передали в вирусологическую лабораторию Тернопольского ОЛЦ МЗ Украины. А 19 марта в Тернополь привезли 50 экспресс-тестов.

В штабе отметили, что городской совет в общем заказал 1500 экспресс-тестов. Они будут поступать в Тернополь постепенно. Что касается ситуации с коронавирусом в области, то на данный момент подтвердили только один случай заражения. Инфекцию подхватил житель города Залещики. Состояние больного медики оценивают как средней тяжести.

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Кроме того, на данный момент коронавирус в регионе подозревают еще у семи человек. Четверо из них сейчас находятся в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи, еще трое – в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы.

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Ранее мы писали, что в Тернополе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением коронавируса.

Напомним, первый инфицированный в Тернопольской области оказался священником из города Залещики. В Тернопольской ОГА рассказали, что у 57-летнего священнослужителя большая семья.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Тернополь тесты заражение коронавирус тернопольская область

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