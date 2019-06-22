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В Сумской области разоблачили незаконную схему продажи сигарет: товара изъяли на 3,9 млн гривен

22 июня, 15:14

Нарушители продавали поддельные сигареты как из заграницы, так и отечественного производства

Фото: пресс-служба ГФС

Правоохранители пресекли межрегиональную схему незаконного оборота табачных изделий в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования установлено, что фигуранты дела покупали, хранили, транспортировали и продавали незаконно изготовленные сигареты из Беларуси, Молдовы, России без марок акцизного налога и табачные изделия украинского производства с поддельными акцизными марками в Сумской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

При этом сигареты из заграницы ввозились в Украину вне таможенного контроля. Также незаконно ввозили сигареты и с временно оккупированных территорий.

В дальнейшем посредники продавали товар через интернет, поставляя его на рынки других областей.

Правоохранители провели обыски в домах, на складах, земельном участке и в автомобиле подозреваемых. В результате нашли 104 620 пачек поддельных сигарет общей стоимостью около 3,9 млн грн.

Напомним, брендовую одежду на 100 000 гривен пытался незаконно провезти из Турции в Украину житель Закарпатья. Вечерним рейсом из Стамбула 44-летний украинец прилетел во Львовский аэропорт имени короля Даниила. Чемоданов имел несколько, но заверил – это личные вещи, ничего ценного не везет. Для таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает – и попросили открыть чемоданы.


Кроме этого, в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев.


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Тег сигареты, подделка, контрабанда, фальсификат

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Источник:

пресс-служба ГФС

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