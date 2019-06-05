Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Буковине копы задержали автомобиль с контрабандными сигаретами

5 июня, 15:52

Незаконный груз оценили в почти 2 миллиона гривен


В Черновицкой области налоговые милиционеры задержали автомобиль с контрабандными сигаретами. 78 ящиков с табачными изделиями нашли в багажнике.

Незаконный груз планировал перевезти в Румынию житель Черновицкой области. Его остановили за несколько километров до государственной границы. Контрабанду оценили в почти 2 миллиона гривен. Все конфисковали, а у водителя забрали машину.

Напомним, не так давно на Закарпатье, на берегу реки Тиса, по которой проходит украинская-румынская граница, пограничники Мукачевского отряда не допустили перемещения через границу контрабандного табака. При осмотре местности пограничники обнаружили возле границы шесть пакетов, в которых находились три тысячи пачек сигарет. 

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Также мы писали о том, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сигареты, контрабанда, буковина, черновицкая область, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость " На Буковине копы задержали автомобиль с контрабандными сигаретами". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ блокировала контрабанду психотропов в Украину

Вчера, 09:54

Поставки прекурсоров наладил житель Ровенской области

На Закарпатье предотвратили контрабанду сигарет: видео

3 июня, 13:55

Пограничники изъяли три тысячи пачек сигарет

На границе бдительный лабрадор помог разоблачить контрабанду

1 июня, 18:31

Стоимость спрятанного товара составила несколько сот тысяч гривен

Во Львовской области пресекли контрабанду кофе

21 мая, 06:49

Жительница Прикарпатья пыталась ввезти полторы тонны кофе

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

У Зеленского выступили с новой инициативой из-за Крыма

Кому опасно пить кефир?

Тест: угадаете ли вы звезд по их детским фотографиям?

Слёзы в суде: Дарья Валитова и Алана Мамаева не сдержали эмоций

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад: фото

Как кошки воспринимают своих хозяев?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь