На Буковине копы задержали автомобиль с контрабандными сигаретами

Незаконный груз оценили в почти 2 миллиона гривен

В Черновицкой области налоговые милиционеры задержали автомобиль с контрабандными сигаретами. 78 ящиков с табачными изделиями нашли в багажнике.

Незаконный груз планировал перевезти в Румынию житель Черновицкой области. Его остановили за несколько километров до государственной границы. Контрабанду оценили в почти 2 миллиона гривен. Все конфисковали, а у водителя забрали машину.

Напомним, не так давно на Закарпатье, на берегу реки Тиса, по которой проходит украинская-румынская граница, пограничники Мукачевского отряда не допустили перемещения через границу контрабандного табака. При осмотре местности пограничники обнаружили возле границы шесть пакетов, в которых находились три тысячи пачек сигарет.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Также мы писали о том, что Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу . За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

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