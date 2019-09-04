Прокуратура направила в суд обвинения против экс-начальника Волынской таможни

Зона таможенного контроля, архивное фото: ГФС во Львовской области / Facebook

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительные акты в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя начальника Государственной фискальной службы – начальника Волынской таможни.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Экс-чиновник обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины, то есть в незаконном сборе и хранении конфиденциальной информации о лице.

Досудебным расследованием установлено, что чиновник, занимая должность начальника Волынской таможни ГФС, руководствуясь мотивом личных неприязненных отношений, вел наблюдение за своим подчиненным – руководителем одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС и членами его семьи. Всю информацию получал и хранил с целью скомпрометировать подчиненного в будущем.

Кроме того, бывший начальник Волынской таможни ГФС обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 УК, а именно в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, которое было изъято у него во время проведения следственных действий.

Это же должностное лица и двое его подчиненных – инспекторов таможни обвиняются по ч. 3 ст. 368 УК в получении неправомерной выгоды от физических лиц за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины.

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В то же время задокументирован факт злоупотребления начальником Волынской таможни ГФС и инспектором таможенного поста "Краковец" Львовской таможни ГФС своим служебным положением, то есть совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК.

В частности, установлено, что из Польши через Волынскую таможню ГФС на территорию Украины была ввезена спецтехника для ремонта дорог. Однако, действуя в интересах частного предприятия, с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в госбюджет, должностное лицо таможенного поста "Краковец" в сговоре с руководителем Волынской таможни провели на бумаге вывоз товара. В действительности техника, за которую не были уплачены таможенные платежи на общую сумму более 300 тыс. грн, осталась на территории Украины.

Как отмечают в прокуратуре, за совершение вышеуказанных действий чиновникам грозит наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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9 июля исполняющий обязанности начальника ГФС Александр Власов заявил, что принял решение об увольнении руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен.

11 июля прокуратура Киевской области сообщила, что подозреваемого во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением начальника Волынской таможни объявили в розыск.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов

Ранее детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводили обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

Кроме этого, сообщалось, что на Буковине проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны. Об этом он сказал во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко, назначенного накануне.

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