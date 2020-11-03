В Ужгороде больной COVID-19 умер по дороге в больницу (видео)

Пациента не смогла принять ни одна больница города - все переполнены

Реклама

В Ужгороде больной COVID-19 скончался по дороге в больницу. Как стало известно новостям "Сегодня", это произошло потому что в медучреждениях не оставалось ни одного места. Поэтому пациента решили везти до Виноградова, который расположен в сотне километров от Ужгорода.

Видео: Сегодня

Теперь Закарпатский облсовет обратился в прокуратуру. Требует выяснить, почему в городе не увеличили количество больничных коек. Потому что это им рекомендовали, по крайней мере, дважды. Но мэрия это проигнорировала. Ужгород днях занесли в список самых опасных городов с коронавирусом.

В тренде Засуха в Крыму: воду по графику будут подавать еще год

Напомним, ранее мы уже писали о том, что власть Ужгорода обвинили в саботаже карантина.

Реклама

Также сообщалось о том, что в "красном" городе на Закарпатье начались протесты.

Также напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как решат проблему с дефицитом мест для больных COVID-19 на Закарпатье.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама