Ляшко рассказал, как решат проблему с дефицитом мест для больных COVID-19 на Закарпатье

Проблема с нехваткой коек для пациентов с коронавирусом на Закарпатье решилась после привлечения медучреждений "второй волны".

Реклама

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Есть больницы первой волны, которые заключили контракты с Национальной службой здоровья (НСЗУ) и оказывают помощь больным с коронавирусной болезнью. В этих больницах есть места для взрослых, для детей и реанимационные. Также есть реанимационные бригады, для которых рассчитан тариф, и НСЗУ оплачивает их работу. Если заполняемость коек в больнице достигает 50%, то область должна готовить следующую больницу со второй волны, в которую будут госпитализированы больные", – объяснил он.

По его словам, в Закарпатской области "росло количество больных и количество госпитализаций, поэтому и добавили больницы второй волны".

"Сейчас ситуация стабилизировалась, количество больных не увеличивается в прогрессии – фиксируется постоянное количество случаев, но пока оно больше среднего показателя по Украине, и мы следим за этой ситуацией", – заверил Ляшко.

Он рассказал, что рост заболеваемости фиксируют в Закарпатской области, а также во Львовской и Волынской областях.

"Закарпатье уже привлекает больницы со второй волны. Этот процесс предусмотрен, и мы к нему подготовились. Включение больниц второй волны в перечень медучреждений, которые могут оказывать помощь больным коронавирусом, происходит после того, как заполняемость коек достигает 75%", - заявил медик.

Ляшко объяснил, что "эти 75% считаются не от всех мест, а отдельно для детских, взрослых и реанимационных", и эту ситуацию отслеживают местные департаменты здравоохранения.

"Мы увидели, что в Закарпатской области департамент позволил госпитализировать в больницу второй волны, не посчитав заполнение коек. Поэтому мы оперативно организовали селекторное совещание, еще раз разъяснили все, и процесс пошел", – рассказал он.

Реклама

Сейчас на Закарпатье уже три больницы включили в список учреждений, которые оказывают помощь больным с COVID-19, и дальше руководитель областной госадминистрации вместе с департаментом здравоохранения отрабатывает механизм, как расширять количество коек для оказания помощи.

"Параллельно с этим проводятся профилактические мероприятия, которые должны предотвратить появление больных", – резюмировал Ляшко.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 июля, COVID-19 диагностировали у 638 украинцев. Всего с начала эпидемии в стране обнаружили 54 771 инфицированного. Болезнь уже унесла жизни 1412 наших граждан, а победить коронавирус удалось 27 154 украинцам.

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировано во Львовской области – 147, на Закарпатье (67) и в Киеве (112).

Также мы сообщали, что в Украине снова планируют продлить карантин.

Безопасно ли сейчас в ресторанах – смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама