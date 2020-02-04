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В Ужгороде дама на АЗС забыла вытащить "пистолет" из бака: курьезное фото

4 февраля, 14:55

Копы составили на женщину протокол

Фото: Патрульная полиция Закарпатья

Фото: Патрульная полиция Закарпатья

В Ужгороде на заправке произошел курьезный случай – женщина забыла вытащить из авто "пистолет" и попыталась уехать. Об этом рассказали в пресс-службе местной патрульной полиции.

Все случилось в понедельник, 3 февраля, около 15:00 на улице Бабьяка. Невнимательность водителя Volkswagen стоила АЗС пистолета – она его попросту оторвала, когда тронулась с места.

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Патрульные составили на женщину протокол за совершение ДТП.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, не так давно в Виннице, на перекрестке улиц Келецкой и Ващука, произошло курьезное ДТП. Девушка, управляя автомобилем Nissan Leaf, въехала в электроопору. Проезжая часть в этот момент была абсолютно свободной.

А в Киеве на стоянки возле супермаркета на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей. Она перепутала педали.Девушка пыталась продолжить движение, однако ее остановили очевидцы. При этом также пишут, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что во Львове водитель, лишенный водительских прав, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате была травмирована молодая женщина.

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