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В Одессе скорая помощь попала в ДТП: четверо пострадавших

17 ноября, 15:11

На дороге Mercedes не уступил дороги карете скорой помощи

/ Фото: Нацполиция

В Одессе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи: на улице Авдеева-Черноморского водитель Mercedes не уступил дорогу медицинской машине.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, карета скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками.

После столкновения машина медиков выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Телесные повреждения получили водитель, фельдшер и двое пассажиров скорой. Всех их с повреждениями разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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ДТП Одесса скорая помощь пострадавшие

Источник: Сегодня

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