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В Ужгороде мужчина пытался купить у пограничника секретную информацию

18 июля, 18:21

Злоумышленник предлагал офицеру тысячу долларов взятки


В Ужгороде задержали местного жителя, который пытался подкупить руководителя Чопского пограничного отряда – за тысячу долларов он предлагал ему раскрыть схему размещения нарядов на участке подразделения.

Кроме того, контрабандист надеялся на помощь в незаконной перевозке сигарет через границу в Словакии. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно в городе Мукачево, Закарпатской области, пограничники изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории страны. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 миллионов гривен. Кроме того, было обнаружено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали продукцию через государственную границу.

Также мы сообщали, что работники пограничной службы на пункте пропуска "Порубне" обнаружили в автомобиле крупную партию контрабандного табака.

Кроме того, ранее в Одесской области пограничники обнаружили 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства на 22 млн гривен, на которых не было акцизных марок Украины.

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Тег сигареты, Ужгород, подкуп, контрабандист, пограничник, погранотряд, Чоп

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