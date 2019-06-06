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В Ужгороде неизвестный поджег себя возле суда и прокуратуры

6 июня, 16:06

Сообщают, что пострадавший госпитализирован

Фото: Pixabay

В Ужгороде сегодня на улице Коцюбинского у здания областной прокуратуры и Хозяйственного суда Закарпатской области неизвестный мужчина пытался себя сжечь.

Об этом сообщил в Facebook журналист Виталий Глагола, отметив, что человек получил значительные ожоги.

"Только что в Ужгороде возле здания хозяйственного суда и областной прокуратуры мужчина пытался сжечь себя. Ожогами повреждена значительная часть кожи. Его забрала карета скорой и мужчину госпитализировали! Детали позже ...", – сообщил автор поста.

В Главном управлении национальной полиции Закарпатья подтвердили факт попытки самосожжения, сообщает Mukachevo.net. Соответствующее сообщение о том, что человек сначала поджег себя, а затем прыгнул в реку, они получили в 13:30.

Как сообщалось, в Киеве во дворе жилого дома сожгли легковой автомобиль.

Кроме того, ранее в Киеве на авторынке сгорели семь машин. Кроме того, в тот же день ночью тушили возгорание двух автомобилей  BMW во дворе 9-этажного жилого дома на ул. Милютенко, 15 в Деснянском районе.

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Тег суд, прокуратура, Ужгород, самосожжение

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