В Ужгороде неизвестный поджег себя возле суда и прокуратуры
Сообщают, что пострадавший госпитализирован
В Ужгороде сегодня на улице Коцюбинского у здания областной прокуратуры и Хозяйственного суда Закарпатской области неизвестный мужчина пытался себя сжечь.
Об этом сообщил в Facebook журналист Виталий Глагола, отметив, что человек получил значительные ожоги.
"Только что в Ужгороде возле здания хозяйственного суда и областной прокуратуры мужчина пытался сжечь себя. Ожогами повреждена значительная часть кожи. Его забрала карета скорой и мужчину госпитализировали! Детали позже ...", – сообщил автор поста.
В Главном управлении национальной полиции Закарпатья подтвердили факт попытки самосожжения, сообщает Mukachevo.net. Соответствующее сообщение о том, что человек сначала поджег себя, а затем прыгнул в реку, они получили в 13:30.
Как сообщалось, в Киеве во дворе жилого дома сожгли легковой автомобиль.
Кроме того, ранее в Киеве на авторынке сгорели семь машин. Кроме того, в тот же день ночью тушили возгорание двух автомобилей BMW во дворе 9-этажного жилого дома на ул. Милютенко, 15 в Деснянском районе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ужгороде неизвестный поджег себя возле суда и прокуратуры". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На газоне Белого дома мужчина поджег себя
Мужчине немедленно оказали первую медицинскую помощь, прежде чем отправить в больницу