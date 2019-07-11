В Ужгороде обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики – СМИ

Автомобиль Hyundai IX35 принял на себя четыре пули











В областном центре Закарпатья Ужгороде обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции области.

По предварительной информации, речь идет об Андрее Иванкиве, при этом, никто не пострадал. Обстрел произошел около 9 утра, когда полицейский ехал на работу. Автомобиль Hyundai IX35 принял на себя четыре пули – две в передние пассажирские двери, одну в переднее правое крыло и одну в крышку багажника. Стрельба произошло на углу улиц Осипенко и Загорской.

Пока причины стрельбы неизвестны. Нападающий находился на пустыре по другую сторону дороги. На месте работают эксперты и следователи полиции.

Напомним, недавно в городе Чоп, что на Закарпатье, 41-летний местный житель открыл стрельбу в толпу людей возле круглосуточного магазина.

Ранее во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

Также сообщалось, что на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

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