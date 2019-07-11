Стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе

Военный был родом из Николаева, ему был 21 год

Фото: facebook.com/pumamgo.

Вследствие обстрела пророссийских боевиков на Донбассе 10 июля, погиб младший сержант Антон Фака. Он был младшим сержантом 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВСУ.

"Погиб настоящий патриот своей страны – младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал", – сообщили на Facebook-странице бойцы 406-й бригады.

Ранее сообщалось, что на Донбассе пророссийские боевики огнем из противотанкового ракетного комплекса поразили грузовик украинских военных. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел автомобиля Вооруженных сил в Донецкой области попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.

А Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел грузовика украинских военных в районе Гранитного на Донбассе. Так, пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко подчеркнула, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений".

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