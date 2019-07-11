Стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе
Военный был родом из Николаева, ему был 21 год
Вследствие обстрела пророссийских боевиков на Донбассе 10 июля, погиб младший сержант Антон Фака. Он был младшим сержантом 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВСУ.
"Погиб настоящий патриот своей страны – младший сержант Антон Фака. Таким мы его и запомним, как и то, кто это сделал", – сообщили на Facebook-странице бойцы 406-й бригады.
Ранее сообщалось, что на Донбассе пророссийские боевики огнем из противотанкового ракетного комплекса поразили грузовик украинских военных. Один боец ВСУ погиб, еще один – ранен.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел автомобиля Вооруженных сил в Донецкой области попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.
А Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел грузовика украинских военных в районе Гранитного на Донбассе. Так, пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко подчеркнула, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИДе Украины осудили обстрел автоколонны на Донбассе
Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения
В зоне ООС на Донбассе один военный погиб и трое ранены
На обстрелы наши подразделения дали адекватный ответ
На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ из противотанковой ракеты: погиб военнослужащий
Еще один боец ВСУ получил ранения
Боевики на Донбассе обстреляли съемочную группу "Сегодня"
Боевики заметили передвижения на входе в село и открыли огонь со стороны Горловки