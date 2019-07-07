На Закарпатье адвокат под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил девочку

Мужчину планируют взять под стражу без права выйти под залог







На Закарпатье сообщили о подозрении адвокату, который, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, наехал на 11-летнего ребенка.

Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По данным Лысенко, прокурор Закарпатской области уведомил о подозрении местного адвоката в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть 11-летней девочки в селе Малая Добронь Ужгородского района (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что около 19.00 5 июля водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая там играла.

От полученных травм ребенок погиб на месте аварии.

Подозреваемый – 35-летний местный адвокат, согласно акту освидетельствования на момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и взят под стражу.

Ужгородская местная прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



Как сообщалось, двух подростков сбил работник спасательной службы на Кировоградщине. Правоохранители говорят, за руль машины сел выпивший. Парень и девушка от полученных травм скончались в больнице. Теперь родные погибших и односельчане требуют наказать работника ГСЧС.

Напомним, в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку. У пострадавших – множественные переломы.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

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