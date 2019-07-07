Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

На Закарпатье адвокат под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил девочку

7 июля, 00:25

Мужчину планируют взять под стражу без права выйти под залог

На Закарпатье сообщили о подозрении адвокату, который, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, наехал на 11-летнего ребенка.

Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По данным Лысенко, прокурор Закарпатской области уведомил о подозрении местного адвоката в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть 11-летней девочки в селе Малая Добронь Ужгородского района (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что около 19.00 5 июля водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая там играла.

От полученных травм ребенок погиб на месте аварии.

Подозреваемый – 35-летний местный адвокат, согласно акту освидетельствования на момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и взят под стражу.

Ужгородская местная прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщалось, двух подростков сбил работник спасательной службы на Кировоградщине. Правоохранители говорят, за руль машины сел выпивший. Парень и девушка от полученных травм скончались в больнице. Теперь родные погибших и односельчане требуют наказать работника ГСЧС.  


Напомним, в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку. У пострадавших – множественные переломы.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, наркотики, Закарпатье, ребенок, адвокат, алкоголь, Ужгород, девочка

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье адвокат под действием алкоголя и наркотиков насмерть сбил девочку". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист не справился с управлением

Вчера, 13:28

После падения водителя мотоцикл пролетел еще 200 метров

Смертельное ДТП под Киевом: женщина упала с мопеда и попала под грузовик

Вчера, 11:37

Авария произошла из-за нарушения правил обгона

В Аргентине перевернулась фура с мясом: реакцию людей сняли на видео

5 июля, 19:54

А после вытащили и оставшееся в грузовике мясо

20-летний парень, который угнал в Одесской области маршрутку и перевернулся на крышу, получил срок

5 июля, 15:00

Кроме того, угонщик должен будет выплатить пострадавшему 248 тысяч грн

Уснул за рулем: на трассе Одесса – Киев столкнулись два грузовика, погиб 21-летний парень

5 июля, 14:41

Предварительно установлено, что погибший заснул за рулем

В Луцке велосипедист погиб под колесами аварийной машины

5 июля, 14:25

Свидетели сразу вызвали "скорую", но медики не смогли спасти пострадавшего

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

"Тюрьма ничему не научила". Кокорин сам себе роет могилу

В центре Днепра на глазах у жены и прохожих умер мужчина

Владимир Зеленский отменил школьную форму

В полиции рассказали о подробностях трагедии в Килийском районе

У Путина был жесткий и откровенный разговор с Мэй, - Песков

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

Переезд в США меняет микробиом человека

Медведева призналась в лепидоптерофобии

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Веские причины качать руки каждый день

Лучшие исторические сериалы, которые перевернут твой мир

Модное каре: топовые виды стрижки, которые стоит попробовать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь