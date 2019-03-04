В Ужгороде жители микрорайона отрезаны от цивилизации из-за плохой дороги
Дорогу еще 2018 году размыл стихийный паводок
Микрорайон Горцы – часть Ужгорода. В этом переулке живет около сотни человек, и большинство из них – пожилые люди. Тут из-за плохой дороги люди бросают свои машины просто на окраинах, но даже пешком по такой дороге добраться сложно.
Как выяснилось, эту дорогу еще 2018 году размыло из-за стихийного паводка. С тех пор местные жители пытались самостоятельно отремонтировать дорогу: некоторые ямы закрыли обломками бетона и засыпали гравием.
Примечательно, что отремонтировать дорогу люди просят уже 10 лет. Почему людей не слышат, "Сегодня" спросили в городском совете. Там журналистам ответили, что для ремонта дороги у местных властей не хватает финансирования.
Кроме того, в перечне дорог, которые должны отремонтировать в городе в этом году – проблемного переулка нет. Поэтому людям посоветовали ремонтировать путь тем, что попадается под руку.
Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.
Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ужгороде жители микрорайона отрезаны от цивилизации из-за плохой дороги". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ямы на дорогах: как водитель может получить компенсацию за ущерб, нанесенный авто
"Сегодня" выяснила, как в Днепре получить возмещение ущерба за потерянное на дороге колесо
Запорожские дорожники снова начали ямочный ремонт
Дорожные службы ведут работы по ликвидации ям на трассах государственного значения