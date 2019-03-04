В Ужгороде жители микрорайона отрезаны от цивилизации из-за плохой дороги

Дорогу еще 2018 году размыл стихийный паводок

В Ужгороде жители микрорайона отрезаны от цивилизации из-за плохой дороги 2019-03-04T13:16:00+02:00 Запад Дорогу еще 2018 году размыл стихийный паводок

Микрорайон Горцы – часть Ужгорода. В этом переулке живет около сотни человек, и большинство из них – пожилые люди. Тут из-за плохой дороги люди бросают свои машины просто на окраинах, но даже пешком по такой дороге добраться сложно.

Как выяснилось, эту дорогу еще 2018 году размыло из-за стихийного паводка. С тех пор местные жители пытались самостоятельно отремонтировать дорогу: некоторые ямы закрыли обломками бетона и засыпали гравием.

Примечательно, что отремонтировать дорогу люди просят уже 10 лет. Почему людей не слышат, "Сегодня" спросили в городском совете. Там журналистам ответили, что для ремонта дороги у местных властей не хватает финансирования.

Кроме того, в перечне дорог, которые должны отремонтировать в городе в этом году – проблемного переулка нет. Поэтому людям посоветовали ремонтировать путь тем, что попадается под руку.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Ужгороде жители микрорайона отрезаны от цивилизации из-за плохой дороги". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.