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Запорожские дорожники снова начали ямочный ремонт

Сегодня, 19:24

Дорожные службы ведут работы по ликвидации ям на трассах государственного значения

В Запорожской области устроили ямочный ремонт основных дорог
В Запорожской области устроили ямочный ремонт основных дорог. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА
Запорожские дорожники снова начали ямочный ремонт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/575/521/5c757552126ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/575/521/5c757552126ee.jpg Запорожье Дорожные службы ведут работы по ликвидации ям на трассах государственного значения

В Запорожской области дорожники продолжают проводить ямочный ремонт проблемных участков на трассах государственного значения. Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

В частности, с наступлением потепления, дорожники начали латать ямы и трещины, которые образовались на дорогах в течение года. Работы проводятся с помощью горячих асфальтобетонных смесей.

На прошлой неделе специалисты отремонтировали 3802 квадратных метров дорожного покрытия. Всего для работ были задействованы 14 бригад дорожников.

В частности, ямочный ремонт был проведен на автодорогах Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, и Запорожье – Донецк. Материалы для ремонта изготовлены на Васильевском и Запорожском асфальтобетонных заводах. В настоящее время ремонтные работы продолжаются.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.

Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

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Тег дороги, запорожская область, ремонт дорог

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