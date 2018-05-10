В Венгрию хлынули "реки" украинского мусора

Сегодня, 16:50

Река Бодрог, заполненная отходами, является притокой Латорицы и несет свои воды из Закарпатья в Словакию и Венгрию


Мусор уплывает заграницу. Фото: mukachevo.net

Мусор уплывает заграницу. Фото: mukachevo.net

Мусор уплывает заграницу. Фото: mukachevo.net

Мусор уплывает заграницу. Фото: mukachevo.net

На днях  венгерские и словацкие СМИ обнародовали шокирующие фотографии: реку Бодрог полностью заполнил мусор, в основном – пластиковые бутылки, мусорные мешки и различные бытовые отходы.

Как оказалось, Бодрог – это приток Латорицы, которая несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Поэтому местные экологи предполагают, что мусор приплыл к ним именно из Украины. Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Такого мы не видели лет тридцать. "Пробка" из пластика достигает примерно 200 метров в длину и постоянно растет. Сейчас все это находится в устье Бодрог, а дальше двинется в сторону Венгрии", – говорит один из местных активистов.

Специалисты по охране водных ресурсов предполагают, что если на днях еще немного поднимется уровень воды из-за осадков, то очередного "нашествия" мусора Венгрии не избежать.

Напомним, недавно из  Закарпатья  в сторону Венгрии уплыло до ста пластиковых бутылок. Весь этот мусор местные жители выбрасывают возле своих домов, в лесах, на речных берегах, а потом паводковая вода сносит все в реку и "экспортирует" в страны Евросоюза.

Закарпатье, мусор, река, бытовые отходы

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Источник:

"Сегодня"

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