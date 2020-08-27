В Волынской области медиков подозревают в причастности к смерти ребенка

В Волынской области двоим врачам Ковельского родильного дома сообщили о подозрении в причастности к смерти ребенка. Им инкриминируют ненадлежащее выполнение обязанностей, которое привело к тяжелым последствиям.

Как сообщили в областной прокуратуре, было установлено, что из-за запоздалых действий медиков, которые помогали принимать роды, позже умер новорожденный ребенок.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно во Львовской области заведующего хирургическим отделением, двух врачей акушеров-гинекологов и анестезиолога Центральной городской больницы Борислава подозревают в смерти матери троих детей.

Ранее в Черниговской области к двум годам лишения свободы приговорили врача-анестезиолога, который нарушил протокол проведения кесарева сечения.

Ранее мы писали, что во Львовской области родственники 46-летнего пациента обвиняют врачей в непрофессионализме, который привел к смерти близкого человека. Мужчину привезли на скорой в медучреждение, но там его состояние ухудшилось. В областной больнице уже спасти не смогли.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

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