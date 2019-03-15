В Черниговской области к двум годам осудили врача-анестезиолога из-за смерти роженицы и младенца

Младенец прожил всего 1,5 месяца, что является следствием грубого нарушения при проведении общего обезболивающего

Фото: Pixabay

В Черниговской области к двум годам осудили врача-анестезиолога из-за смерти роженицы и младенца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b9a/145/5c8b9a145d291.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b9a/145/5c8b9a145d291.jpg 2019-03-15T14:45:00+02:00 Другие регионы Младенец прожил всего 1,5 месяца, что является следствием грубого нарушения при проведении общего обезболивающего

В Черниговской области к двум годам лишения свободы приговорен врач-анестезиолог, который единолично принял решение об анестезиологическом обеспечении операции, не соответствовавшем клиническому состоянию женщины и нарушавшем требования клинического протокола по акушерской помощи "кесарево сечение". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Как выяснилось, еще в 2016 году в родильное отделение одной из районных больниц была госпитализирована беременная женщина, в отношении которой врачи приняли решение о завершении родов путем проведения операции кесарева сечения. Роженицу осмотрел врач-анестезиолог, который, не учитывая степень операционного риска и не убедившись в правильности выбора типа наркоза, единолично принял решение об анестезиологическом обеспечении операции, которое не соответствовало клиническому состоянию женщины и нарушало требования клинического протокола по акушерской помощи "кесарево сечение". Как следствие, после рождения мальчика у женщины констатирована остановка сердца, а через 33 минуты – биологическая смерть", – говорится в сообщении.

Новорожденный мальчик прожил всего 1,5 месяца, что является следствием грубого нарушения при проведении общего обезболивающего.

Приговором одного из районных судов области врач-анестезиолог признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 140 УК Украины ("Ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие халатного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего больного – смерть новорожденного"). Он приговорен к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности врача и заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.

Ранее мы писали, что во Львовской области родственники 46-летнего пациента обвиняют врачей в непрофессионализме, который привел к смерти близкого человека. Мужчину привезли на скорой в медучреждение, но там его состояние ухудшилось. В областной больнице уже спасти не смогли.

Ранее мы писали, что во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента. Врачи не смогли правильно диагностировать болезнь, в результате чего несовершеннолетний парень умер.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Также мы писали, что в Украине нет четкого определения "врачебной ошибки", однако за ее совершение доктора несут ответственность как во всем мире. Часть ошибок не зависят от врача, например, если в стране низкий уровень развития медицины, медтехники и недостаточно изучена болезнь – в таких случаях доказать вину врача нельзя.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черниговской области к двум годам осудили врача-анестезиолога из-за смерти роженицы и младенца". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.