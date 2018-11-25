На Закарпатье легковушка врезалась в бетонную опору: погиб водитель, трое пострадавших

Сегодня, 11:23

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство

Фото: ГУНП в Закарпатской области
Фото: ГУНП в Закарпатской области

В Закарпатской области легковой автомобиль на большой скорости въехал в бетонную опору моста. Один человек погиб, трое пострадали, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло около 23:00 24 ноября в поселке Вышково Хустского района. Как выяснилось, водитель автомобиля марки "Pеugeоt" иностранной регистрации, 18-летний житель села Грушево Тячевского района, не справился с управлением, и легковушка столкнулась с бетонной опорой перед мостом. Автомобиль двигался с высокой скоростью, а водительского удостоверения водитель правоохранителям предъявить не смог.

В результате аварии от полученных травм водитель скончался в реанимации. В салоне автомобиля также находились трое пассажиров в возрасте 17-18 лет. Они отделались незначительными телесными повреждениями.

"Полиция начала по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествийв которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
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