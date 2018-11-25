В Днепре легковушка протаранила столб: пострадали три человека

В Днепре легковой автомобиль ВАЗ врезался в столб. В результате аварии пострадали три человека, которые находились внутри салона легковушки, сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 6:35 в воскресенье, 25 ноября, на Набережной Заводской, когда автомобиль ехал с центра города в направлении ж/м Красный Камень. Недалеко от поворота на улицу Павлова водитель не справился с управлением и въехал в опору.

В результате аварии, пострадали водитель и две 15-летние девочки, находившиеся в салоне авто. По предварительной информации они получили множественные переломы. С помощью спецсредств их удалось извлечь из автомобиля. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливают причины аварии.

Напомним, недавно в Днепре маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП пострадали три человека. По словам водителя маршрутки, он не справился с управлением из-за того, что его ослепило солнце.

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