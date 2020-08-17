В Закарпатскую ОГА пришли с обысками: что известно

Служба безопасности Украины пришла с обысками в Закарпатскую областную государственную администрацию.

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Как сообщает местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники, экс-руководителю департамента здравоохранения Елизавете Биров и ее заместителю Ивану Гуштану вручили подозрения.

"По моей информации подозрения вручили за закупку непригодных защитных халатов для закарпатских медиков. Подозрение объявлено по статье 191 УК, а именно "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", – пишет Глагола.

По предварительным данным журналиста, чиновников подозревают в покупке 57 тысяч непригодных к использованию медицинских халатов.

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Следствие утверждает, что их закупили без тендера всего за одни сутки и по завышенной цене – 480 грн за штуку, когда их рыночная цена составляет 300 грн за штуку. Тем самым чиновники нанесли убытки городскому бюджету в 30 миллионов гривен.

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Кроме того, подозрение вручили директору фирмы-поставщика ООО "Гуд-медикал" Олегу Гудашу.

Ранее мы сообщали, что в Николаевскую ОГА с обысками пришла "делегация" силовиков.

Также напомним, в помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) прошли обыски.

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В то же время Служба безопасности Украины в 2019 году заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников. Общая сумма взяток, которую требовали коррупционеры, составила более 65 млн гривен.

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