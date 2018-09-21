В здании прокуратуры Закарпатья напали на полицейского

На Закарпатье, в здании областной прокуратуры, один из местных жителей нанес работнику полиции телесные повреждения.

"Как теперь установлено, 20 сентября около 16.00, злоумышленник, пытаясь повредить установленную систему пропускного режима в административное здание прокуратуры Закарпатской области, умышленно причинил работнику правоохранительного органа телесные повреждения, в связи с выполнением этим работником своих служебных обязанностей", – сообщают в прокуратуре.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве осуществляет следственный отдел управления СБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством прокуратуры области. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии, ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство.

Также мы писали, что в Ровно недавно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.

Ранее сообщалось, что во Львове правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" в связи со смертью капитана милиции, который погиб в результате волочения лошадьми по поверхности дороги во Львовской области.