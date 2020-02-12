В знак протеста дальнобойщики заполонили фурами дорогу к румынской границе

Грузоперевозчики вышли на акции не только в столице – протестуют во многих городах страны. В Черновцах дальнобойщики на фурах двинулись колонной к румынской границе.

Водители заявляют, что государство выдает мало разрешений на перевозку грузов.

Поэтому фуры вынуждены стоять на границе даже с товаром, рассказывает "Сегодня" житель Черновцов Виктор Величко. Он за рулем фуры уже 34 года. Объездил всю Европу. Жалуется, с января работать стало сложно.

"Мы стоим перед границей и ждем, пока нам привезут разрешения. Теряем свои заработки, спим, как собачки, в кабине", – говорит водитель грузовика Виктор Величко.

Всего в этом году должны выдать 18,5 тыс. разрешений на перевозку грузов в соседнюю Румынию.

"В течение 15 минут я успел забронировать себе на одну машину разрешение. Хорошо, но это еще не факт, что ты его получишь. Если в течении семи дней ты не загрузил машину и не уехал, значит разрешение автоматически аннулируется", – говорит представитель компании-перевозчика Мирча Чобану.

Из-за этого водители убегают работать за границу, убежден предприниматель. В Евросоюзе же, говорит, таких проблем нет. Поэтому дальнобойщики и решили провести Всеукраинскую акцию. Трогаются огромной колонной к украинской-румынской границе. По дороге сигналят, чтобы привлечь к себе внимание. Обещают: если Киев их не услышит отсюда – поедут к офису "Укртрансбезопасности". Там об акциях знают. Заместитель главы ведомства пояснила "Сегодня", что в прошлом году была подобная ситуация – договоров не хватало. Те, что планировали на весь год, перевозчики использовали в течение нескольких месяцев. Сейчас, объясняют в Укртрансбезопасности", есть конкретная квота от каждой страны.

"Возможно, по Румынии удастся получить дополнительные разрешения. Потому что в прошлом году это удалось. А что касается других стран, министерство сейчас прилагает все усилия, чтобы увеличивать квоты по разрешениям", – сообщила заместитель председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Екатерина Ставнийчук.

Пока Киев решает проблему, буковинские грузоперевозчики обещают выезжать на такие акции регулярно.

Ранее "Сегодня" писали, что в Киеве водители фур вышли на акцию протеста в связи с многодневными простоями на границе и нехваткой разрешений на международные автомобильные перевозки. Люди жалуются на то, что электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, несовершенна и привела к очередям на границе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине хотят установить плату за проезд для грузовиков с иностранной регистрацией.

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