"Ваша боль неизлечима": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате падения Ми-8

В результате авиакатастрофы погибли четверо членов экипажа

Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате падения военного вертолета в Ровенской области. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента.

"Ваша боль неизлечима. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе", – подчеркнул Президент.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали. В результате аварии погибли четверо членов экипажа, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

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