Во Львове 11 человек отравились на свадьбе в ресторане

Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались

Во Львове 11 человек обратились в больницу с острой кишечной инфекцией после того, как в субботу праздновали свадьбу в местном ресторане. Об этом сообщается на сайте областной Госпотребслужбы.

Чем отравились гости ресторана "Менестрел" неизвестно, среди общих блюд, которые потребляли пострадавшие, были разнообразные изделия из мяса, рыбы, салаты.

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"Девять человек госпитализированы, двое от госпитализации отказались, лечатся амбулаторно. Их состояние – средней тяжести. Пациенты жаловались на повышенную температуру тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. Не исключено, что заболевших может быть больше, ведь на свадьбе, по словам пациентов было около 90 гостей", – говорится в сообщении.

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Напомним, в Одессе в инфекционную больницу после отравления в школьной столовой госпитализировали пять детей. В полиции квалифицировали происшествие по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Кроме того, мы сообщали, что в Казатине Винницкой области после трапезы в столовой пострадали 40 человек. В местной полиции сообщили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, уже приостановили.

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