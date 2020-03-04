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Во Львове 23-летний мужчина зарезал мать и ее тетку, и спрятал трупы

4 марта, 22:28

Сергей Пономаренко

Тела убитых были спрятаны в подвале многоэтажки

Во Львове произошло двойное убийство. 23-летний молодой человек жестоко зарезал свою мать и ее тетю. У одной насчитали около полусотни резаных ран, а у второй – больше сотни. Тела убийца спрятал в подвале многоэтажки.

Ни ссор, ни криков из квартиры на первом этаже соседи не слышали. Полицию вызвал председатель ОСМД, потому что ему позвонили родственники владелицы. 56-летняя Наталья два дня не появилась на работе и перестала отвечать на телефонные звонки.

Наталью и ее тетю Алевтину нашли мертвыми. В квартире был и предполагаемый убийца.

Мужчину полицейские заметили в окне. Он сидел за столом и держал в руках нож.

На стук и шум с улицы мужчина не реагировал. А пока правоохранители открывали окно – попытался скрыться от них.

"Обследовали квартиру и в ванной комнате обнаружили этого человека, он распивал алкогольные напитки", – говорит командир батальона патрульной полиции Львовской области Юрий Качмар.

23-летний Александр оказался сыном погибшей Натальи. За что убил мать и ее тетю – объяснить не смог. Но сделал это с исключительной жестокостью, говорят в полиции. И бросил тела женщин в подвал.

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Спуститься в подвал можно из квартиры, поэтому ничего подозрительного соседи не заметили. "Сегодня" рассказали, что женщины были неконфликтными, а ее сына в доме видели редко.

Сколько времени окровавленные тела пролежали в подвале, установит экспертиза. А предполагаемый убийца может сесть в тюрьму пожизненно.

Ранее "Сегодня" писали о том, как под Киевом поймали подозреваемого в жестоком убийстве.Участник дерзкой банды скрывался от полиции более четырех лет.

Также мы рассказывали, что в Херсоне избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве годовалого ребенка.

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убийство Львов двойное убийство

Источник: Сегодня

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