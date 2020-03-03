В Херсоне избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве годовалого ребенка

На время следствия подозреваемый в убийстве годовалого ребенка Александр Науменко будет находиться под арестом. Суд избрал ему меру пресечения – два месяца содержания под стражей. В случае, если следствие докажет его вину, Науменку грозит до 15 лет заключения либо пожизненный срок.

По данным следствия, Александр Науменко забил малыша до смерти за то, что тот мешал ему отдыхать.

На оперативном видео с места гибели малыша – следы крови, на кухне – пустая бутылка водки, везде разбросаны детские игрушки. Такую картину увидели полицейские, едва зайдя в квартиру. Артемка уже не дышал. Он умер в постели. Ребенку не было и двух годков.

"Он умер от ушибов головного мозга, закрытой внутренней черепно-мозговой травмы. Нападение с применением тупого предмета" – говорит в суде прокурор Херсонской местной прокуратуры Ирина Недбайло.

Малыша жестоко избил сожитель матери мальчика. В этом полицейским признался. Рассказал: Артемчик постоянно плакал, поэтому решил его успокоить. Закрылся с ребенком в комнате и начал избивать. Мать не пускал, хотя та стучала в дверь.

"Мужчина объясняет, что он действительно причинил телесные повреждения, таким образом пытаясь воспитывать ребенка, чтобы он не мешал ему отдыхать. Кроме того, на теле ребенка обнаружены синяки от недельной давности до суточной. Можно считать, что ребенку постоянно наносили телесные повреждения", – говорит начальник отдела коммуникации ГУНП Херсонской области Татьяна Пшонь.

Артемка умер через несколько минут после последней ужасной "воспитательной беседы". Полицию вызвала мать мальчика, когда увидела, что ее крошечный сын не дышит. Мужчина бросился наутек. Но через час его задержали.

"Могу я воспользоваться правом не давать показания сейчас?" – говорит подозреваемый Александр Науменко в суде.

Адександр Науменко – житель соседней Каховки. Употребляет наркотики. С матерью умершего ребенка познакомился два месяца назад. Она ранее была осуждена за кражу. На судебное заседание над подозреваемым в убийстве ее сына не пришла.

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"В отношении матери ребенка внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по ст. 166 – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое предусматривает лишение свободы до пяти лет", – говорит начальник отдела коммуникации ГУНП Херсонской области Татьяна Пшонь.

В квартире, где умер Артемка, дверей корреспондентам "Сегодня" не открыли. Соседи о гибели мальчика ничего не говорят. Говорят только, что ничего не слышали и не видели.

"Они только заехали, это все, что я знаю. Ни криков, пьянства, ничего никогда не слышал", – говорит один из соседей.

Невероятная жестокость в отношении ребенка всколыхнула херсонцев. Горожане пришли в зал. Требуют дать максимальный срок подозреваемому. Прокурор просит взять его под стражу до рассмотрения дела. Александр Науменко и его адвокаты не против.

"Я не хочу мешать действиям следствия и я не отказываюсь от того, чтоб меня держали под стражей", – говорит подозреваемый Александр Науменко.

Следствие по делу продолжается.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Херсонской области умерла девочка, которую родила и спрятала в шкаф 17-летняя студентка.

Напомним, что этой зимой в городе Голая Пристань Херсонской области едва не замерзла насмерть полугодовалая девочка – родители ребенка напились и просто забыли коляску на морозе.

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