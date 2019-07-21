Украинцы голосуют, несмотря на сезон отпусков: в ЦИК отчитались о ходе выборов

О явке рассказала секретарь Центризбиркома Украины

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Избирательный процесс проходит на внеочередных парламентских выборах проходит в спокойном режиме. Об этом на брифинге заявила секретарь ЦИК Наталья Бернадская.

"Процесс проходит в рамках действующего законодательства. Нарушения есть, но они не влияют на результаты голосования", – отметила Бернадская.

Как рассказала секретарь ЦИК, активность граждан составляет 36,54%.

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"По сравнению с парламентскими выборами в 2014 году, которые также проходили летом, по состоянию на 16:00 явка была чуть больше 40%. Поэтому разница незначительна, несмотря на то, что лето, период отпусков", – добавила Бернадская.

Аутсайдерами среди регионов является Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области, лидерами – Полтавская, Черниговская, Хмельницкая.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине начались внеочередные выборы народных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

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