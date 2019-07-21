Украинцы голосуют, несмотря на сезон отпусков: в ЦИК отчитались о ходе выборов
О явке рассказала секретарь Центризбиркома Украины
Избирательный процесс проходит на внеочередных парламентских выборах проходит в спокойном режиме. Об этом на брифинге заявила секретарь ЦИК Наталья Бернадская.
"Процесс проходит в рамках действующего законодательства. Нарушения есть, но они не влияют на результаты голосования", – отметила Бернадская.
Как рассказала секретарь ЦИК, активность граждан составляет 36,54%.
"По сравнению с парламентскими выборами в 2014 году, которые также проходили летом, по состоянию на 16:00 явка была чуть больше 40%. Поэтому разница незначительна, несмотря на то, что лето, период отпусков", – добавила Бернадская.
Аутсайдерами среди регионов является Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области, лидерами – Полтавская, Черниговская, Хмельницкая.
Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине начались внеочередные выборы народных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).
Новости "Сегодня" ведут онлайн хода выборов, публикуют самые главные подробности, фото и видео. Также на телеканале "Украина" выходят спецвыпуски "Сегодня":
Сайт "Сегодня" в 20:00 начнет онлайн объявления результатов экзит-пола с предварительными результатами голосования.
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