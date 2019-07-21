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Украинцы голосуют, несмотря на сезон отпусков: в ЦИК отчитались о ходе выборов

21 июля, 18:29

О явке рассказала секретарь Центризбиркома Украины

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Избирательный процесс проходит на внеочередных парламентских выборах проходит в спокойном режиме. Об этом на брифинге заявила секретарь ЦИК Наталья Бернадская.

"Процесс проходит в рамках действующего законодательства. Нарушения есть, но они не влияют на результаты голосования", – отметила Бернадская.

Как рассказала секретарь ЦИК, активность граждан составляет 36,54%.

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"По сравнению с парламентскими выборами в 2014 году, которые также проходили летом, по состоянию на 16:00 явка была чуть больше 40%. Поэтому разница незначительна, несмотря на то, что лето, период отпусков", – добавила Бернадская.

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Аутсайдерами среди регионов является Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области, лидерами – Полтавская, Черниговская, Хмельницкая.

Напомним, сегодня, 21 июля, в Украине начались внеочередные выборы народных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Новости "Сегодня" ведут онлайн хода выборов, публикуют самые главные подробности, фото и видео. Также на телеканале "Украина" выходят спецвыпуски "Сегодня":


Сайт "Сегодня" в 20:00 начнет онлайн объявления результатов экзит-пола с предварительными результатами голосования.

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Тег выборы, ЦИК, Украина, явка , результаты голосования, парламентские выборы, выборы-2019

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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