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Во Львове бизнесмен избил работников "Муниципальной охраны"

3 сентября, 11:53

Инцидент произошел возле Оперного театра во время изъятия аттракционов

/ Фото: Facebook

В центре Львова во время изъятия аттракционов предприниматель избил работников "Муниципальной охраны". Инцидент произошел 2 сентября возле Оперного театра.

Как выяснилось, недавно в горсовете Львова приняли постановление, которое запрещает бизнесменам самовольно устанавливать аттракционы в центральной части города, в частности, на проспекте Свободы перед Оперным театром.

"Когда мы демонтировали машинки, забрали их, шли по пешеходному переходу, то одного из работников организатор бизнеса ногой ударил в спину, работник упал, предприниматель нанес ему еще два телесных повреждения – в районе головы и порезал ему руку. Мы вызвали сотрудников полиции ", – рассказал Богдан Мильяр, начальник ЛКП" Муниципальная стража ".

По словам Мильяра, в пятницу муниципалы изъяли 11 машинок, в понедельник – пять. Однако во время упомянутого изъятия предприниматель заявил, что машинок у него достаточно и такие услуги будут предоставляться, несмотря на запреты.

Как информируют в управлении безопасности города, подобной деятельностью предприниматели систематически нарушают  решение городского совета и мешают движению пешеходов. При этом,
в городе  для деятельности аттракционов есть специально отведенные парковые зоны и зоны отдыха, где ограничено движение транспорта и детям не угрожает опасность выехать на полосу автомобильного движения.

Напомним, недавно в  Ровно задержали мужчину, который избил приехавшую на вызов женщину-полицейского.

Ранее в Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

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Львов охрана бизнесмен горсовет

Источник: Сегодня

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