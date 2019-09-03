Во Львове бизнесмен избил работников "Муниципальной охраны"

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В центре Львова во время изъятия аттракционов предприниматель избил работников "Муниципальной охраны". Инцидент произошел 2 сентября возле Оперного театра.

Как выяснилось, недавно в горсовете Львова приняли постановление, которое запрещает бизнесменам самовольно устанавливать аттракционы в центральной части города, в частности, на проспекте Свободы перед Оперным театром.

"Когда мы демонтировали машинки, забрали их, шли по пешеходному переходу, то одного из работников организатор бизнеса ногой ударил в спину, работник упал, предприниматель нанес ему еще два телесных повреждения – в районе головы и порезал ему руку. Мы вызвали сотрудников полиции ", – рассказал Богдан Мильяр, начальник ЛКП" Муниципальная стража ".

По словам Мильяра, в пятницу муниципалы изъяли 11 машинок, в понедельник – пять. Однако во время упомянутого изъятия предприниматель заявил, что машинок у него достаточно и такие услуги будут предоставляться, несмотря на запреты.

Как информируют в управлении безопасности города, подобной деятельностью предприниматели систематически нарушают решение городского совета и мешают движению пешеходов. При этом,

в городе для деятельности аттракционов есть специально отведенные парковые зоны и зоны отдыха, где ограничено движение транспорта и детям не угрожает опасность выехать на полосу автомобильного движения.

Напомним, недавно в Ровно задержали мужчину, который избил приехавшую на вызов женщину-полицейского.

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