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В Ровно мужчина избил прибывшую на вызов полицейскую https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA 2019-08-04T12:12:00+03:00 Запад Медики диагностировали патрульной сотрясение мозга

В Ровно задержали мужчину, который избил приехавшую на вызов о домашнем насилии женщину-полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел вчера поздно вечером. 26-летняя патрульная полицейская приехала на вызов о домашнем насилии. Когда полицейская общалась с 45-летним мужчиной заявительницы, тот начал дергать ее за одежду, а потом набросился на девушку. Злоумышленник бил ее в область головы и шеи. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

"Следователи Ровенского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит до пяти лет лишение свободы.

Напомним, не так давно в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони. Полицейский достал пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов, но в этот момент его сзади ударили бутылкой по голове, в результате чего он потерял сознание.

Кроме того, в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение.

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