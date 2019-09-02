Во Львове во время линейки в школьников летели камни

Иллюстрация / Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Во Львове во время торжественной линейки в школе имени Марии Конопницкой из соседнего дома в школьников начали бросать камни. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

По данным мэрии, в результате инцидента обошлось без пострадавших, а городской голова Андрей Садовый потребовал немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных.

"Сейчас, совместно с правоохранителями, проводится обследование района, с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - сообщил он.

В то же время, по информации издания ZAXID.net, возмущение мэра было вызвано тем, что один из камней попал в представителя польского консульства, который присутствовал на линейке.

Вскоре пресс-служба областного управления Нацполиции сообщила, что копы разыскали возможных виновников инцидента – к хулиганскому поступку могут быть причастны два 15-летних подростка, с родителями которых пообещали провести воспитательную беседу.

"Установлено, что к происшествию причастен львовянин, который находился в гостях у своего товарища. С балкона, расположенного на третьем этаже дома, он бросил на территорию школы предмет, похожий на пластилин зеленого цвета – это такая игрушка. Как пояснил парень, это он сделал ради развлечения", – сообщил представитель львовской полиции Тарас Сабанюк.

Стоит отметить, что львовская школа №24 является учебным заведением, преподавание в котором ведется на польском языке.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как президент Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме. Таким образом, теперь школьные администрации не смогут навязывать ученикам и их родителям в обязательном порядке посещать занятия в школьной форме.

Кроме этого, ранее мы писали, что бывший министр образования и науки Лилия Гриневич объяснила, почему нельзя резко сокращать количество школ. Она считает, что резкое закрытие учебных заведений может помешать или даже сорвать реформу образования.

Вдобавок сообщалось, что по словам Владимира Гройсмана, в новую украинскую школу уже вложили почти семь миллиардов гривен. Также Гройсман рассказал о новом меню в школьных столовых.

"Сегодня увидел меню "Нового школьного питания". Просто, питательно, а главное – вкусно. По этим рецептам кормят учеников более 1000 украинских школ", – написал Гройсман.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram